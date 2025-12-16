росіяни заявили, що ЗАЕС знову під загрозою знеструмлення та працює від однієї лінії електропередач

Фото: Reuters

Окупована Запорізька атомна електростанція наразі отримує живлення лише через одну з двох зовнішніх ліній електропередач. російське керівництво станції у вівторок повідомило про відключення резервної лінії внаслідок воєнних дій у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найбільша в Європі АЕС, що перебуває під російським контролем з березня 2022 року, наразі не виробляє електрику, проте критично потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного палива. Втрата обох основних ліній змушує станцію переходити на резервні дизель-генератори, що є останньою межею перед загрозою ядерної аварії.

Окупаційна адміністрація стверджує, що рівень радіації залишається в нормі, а ремонтні роботи розпочнуться "якомога швидше". Протягом вересня та жовтня станція вже пережила критичний період, перебуваючи на резервному живленні понад 30 днів до відновлення ліній за посередництва МАГАТЕ.

Ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною: лише на початку грудня на ЗАЕС було зафіксовано кілька випадків повного блекауту. Україна та росія регулярно обмінюються звинуваченнями в обстрілах, що пошкоджують енергетичну інфраструктуру, яка підтримує безпеку реакторів.

Нагадаємо

У ніч на 13 грудня Запорізька АЕС понад годину була відключена від української енергосистеми через пошкодження ліній електропередачі під час російського обстрілу.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" і угода про співпрацю між росією та Україною в разі досягнення мирної домовленості.

Водночас український Президент Володимир Зеленський підкреслив, що без українських спеціалістів ЗАЕС нормально не працюватиме.