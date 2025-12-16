росіяни заявили, що ЗАЕС знову під загрозою знеструмлення та працює від однієї лінії електропередач

$42.250.05
49.650.19
ukenru
17:02 • 2268 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 8200 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 10240 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 14105 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 15253 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 20547 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22426 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23041 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27631 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23596 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.6м/с
89%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 15965 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 24482 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 30212 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 15225 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 24998 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 13140 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 25005 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 30219 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 73341 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Гаага
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43335 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60273 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60244 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 63868 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98621 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

росіяни заявили, що ЗАЕС знову під загрозою знеструмлення та працює від однієї лінії електропередач

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Окупована Запорізька АЕС отримує живлення лише через одну з двох зовнішніх ліній електропередач. Відключення резервної лінії через воєнні дії створює загрозу ядерної аварії.

росіяни заявили, що ЗАЕС знову під загрозою знеструмлення та працює від однієї лінії електропередач
Фото: Reuters

Окупована Запорізька атомна електростанція наразі отримує живлення лише через одну з двох зовнішніх ліній електропередач. російське керівництво станції у вівторок повідомило про відключення резервної лінії внаслідок воєнних дій у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Найбільша в Європі АЕС, що перебуває під російським контролем з березня 2022 року, наразі не виробляє електрику, проте критично потребує зовнішнього живлення для охолодження ядерного палива. Втрата обох основних ліній змушує станцію переходити на резервні дизель-генератори, що є останньою межею перед загрозою ядерної аварії.

Окупаційна адміністрація стверджує, що рівень радіації залишається в нормі, а ремонтні роботи розпочнуться "якомога швидше". Протягом вересня та жовтня станція вже пережила критичний період, перебуваючи на резервному живленні понад 30 днів до відновлення ліній за посередництва МАГАТЕ.

Ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною: лише на початку грудня на ЗАЕС було зафіксовано кілька випадків повного блекауту. Україна та росія регулярно обмінюються звинуваченнями в обстрілах, що пошкоджують енергетичну інфраструктуру, яка підтримує безпеку реакторів.

Нагадаємо

У ніч на 13 грудня Запорізька АЕС понад годину була відключена від української енергосистеми через пошкодження ліній електропередачі під час російського обстрілу.

Генеральний директор МАГАТЕ Гроссі заявив, що Запорізькій атомній електростанції знадобиться "особливий статус" і угода про співпрацю між росією та Україною в разі досягнення мирної домовленості. 

Водночас український Президент Володимир Зеленський підкреслив, що без українських спеціалістів ЗАЕС нормально не працюватиме. 

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
Володимир Зеленський
Україна