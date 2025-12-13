$42.270.00
ЗАЕС під час нічної атаки понад годину працювала на генераторах

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Запорізька АЕС на понад годину перейшла на дизель-генератори через пошкодження ліній електропередачі під час російської атаки 13 грудня. Голова правління Укренерго Віталій Зайченко наголосив на небезпеці таких інцидентів для всієї Європи.

Під час російської атаки у ніч на 13 грудня Запорізька АЕС понад годину була відключена від української енергосистеми через пошкодження ліній електропередачі. Про це повідомив голова правління Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону, передає УНН

Сьогодні під час нічної атаки Запорізька АЕС більше ніж на годину перейшла на дизельований режим роботи, працювала на дизельних генераторах. Тільки після закінчення тривоги ми мали можливість заживити атомну станцію від енергосистеми України 

- сказав Зайченко.

Він зазначив, що такі інциденти несуть небезпеку для всієї Європи. 

Місія МАГАТЕ призначена, щоб промоніторити безпекову ситуацію, щоб зрозуміти її, і на найвищому політичному рівні доносити до всього світового суспільства, що робить держава-агресор. Це порушення всіх норм і правил ведення війни, яке може призвести до великої ядерної аварії 

- додав Зайченко. 

Він нагадав, що ЗАЕС продовжує отримувати живлення для власних потреб, зокрема для охолодження ядерних реакторів. 

Паливо, навіть якщо воно не використовується для виробництва електроенергії, має охолоджуватися. Тому що може піти неконтрольована ядерна реакція, яка призведе до викиду радіації 

- зазначив очільник Укренерго.

Окрім того, за його словами, під час сьогоднішньої атаки були вчергове пошкоджені лінії електропередачі, що забезпечують живлення станції.

Нагадаємо 

По Україні після масованого нічного удару рф по енергетиці без електропостачання зараз понад мільйон абонентів, відомо про 5 постраждалих. 

Павло Башинський

