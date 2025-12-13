ЗАЭС во время ночной атаки более часа работала на генераторах

Во время российской атаки в ночь на 13 декабря Запорожская АЭС более часа была отключена от украинской энергосистемы из-за повреждения линий электропередачи. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Сегодня во время ночной атаки Запорожская АЭС более чем на час перешла на дизельный режим работы, работала на дизельных генераторах. Только после окончания тревоги мы имели возможность запитать атомную станцию от энергосистемы Украины

Он отметил, что такие инциденты несут опасность для всей Европы.

Миссия МАГАТЭ предназначена, чтобы промониторить ситуацию с безопасностью, чтобы понять ее, и на высшем политическом уровне доносить до всего мирового сообщества, что делает государство-агрессор. Это нарушение всех норм и правил ведения войны, которое может привести к крупной ядерной аварии

Он напомнил, что ЗАЭС продолжает получать питание для собственных нужд, в частности для охлаждения ядерных реакторов.

Топливо, даже если оно не используется для производства электроэнергии, должно охлаждаться. Потому что может пойти неконтролируемая ядерная реакция, которая приведет к выбросу радиации