Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВС
Київ • УНН
Понад мільйон абонентів в Україні залишилися без електропостачання після нічного удару рф по енергетиці. Ракетні та дронові атаки зафіксовані у п'яти областях, п'ятеро людей отримали поранення.
По Україні після масованого нічного удару рф по енергетиці без електропостачання зараз понад мільйон абонентів, відомо про 5 постраждалих, повідомив голова МВС Ігор Клименко у суботу у соцмережах, пише УНН.
Цієї ночі ворог завдав болючих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів. Ракети та дрони росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Щонайменше 5 людей отримали поранення, на щастя, минулося без загиблих
Зі слів міністра, "затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу вже сьогодні дозволяють діяти оперативіше: оптимізувати залучення сил, пришвидшити гасіння пожеж, мінімізувати наслідки атаки".
Станом на зараз рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще 2. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині
З його слів, "через загрозу повторних ударів в деяких регіонах рятувальники вимушені були припиняти гасіння вогню". "Задля безпеки особового складу використовуємо дистанційне гасіння - роботизовану техніку та піноутворювачі", - вказав Клименко.
