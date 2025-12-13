$42.270.00
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
08:49 • 2098 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto
08:44 • 2384 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 01:49 • 14020 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 29012 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 35598 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 32495 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 36581 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 40941 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 47758 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВС

Київ • УНН

 412 перегляди

Понад мільйон абонентів в Україні залишилися без електропостачання після нічного удару рф по енергетиці. Ракетні та дронові атаки зафіксовані у п'яти областях, п'ятеро людей отримали поранення.

Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВС

По Україні після масованого нічного удару рф по енергетиці без електропостачання зараз понад мільйон абонентів, відомо про 5 постраждалих, повідомив голова МВС Ігор Клименко у суботу у соцмережах, пише УНН.

Цієї ночі ворог завдав болючих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів.  Ракети та дрони росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Щонайменше 5 людей отримали поранення, на щастя, минулося без загиблих

- написав Клименко.

Зі слів міністра, "затверджені напередодні алгоритми реагування на надзвичайні ситуації внаслідок ударів по об’єктах паливно-енергетичного комплексу вже сьогодні дозволяють діяти оперативіше: оптимізувати залучення сил, пришвидшити гасіння пожеж, мінімізувати наслідки атаки". 

Станом на зараз рятувальники вже загасили 14 пожеж, триває ліквідація ще 2. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині

- повідомив голова МВС.

З його слів, "через загрозу повторних ударів в деяких регіонах рятувальники вимушені були припиняти гасіння вогню". "Задля безпеки особового складу використовуємо дистанційне гасіння - роботизовану техніку та піноутворювачі", - вказав Клименко.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
