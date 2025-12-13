Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВД

По Украине после массированного ночного удара рф по энергетике без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов, известно о 5 пострадавших, сообщил глава МВД Игорь Клименко в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Этой ночью враг нанес болезненные удары по украинской энергетике. Без электроснабжения сейчас более миллиона абонентов. Ракеты и дроны россия направила на пять регионов: Днепропетровщину, Кировоградщину, Николаевщину, Одесщину и Черниговщину. По меньшей мере 5 человек получили ранения, к счастью, обошлось без погибших

По словам министра, "утвержденные накануне алгоритмы реагирования на чрезвычайные ситуации вследствие ударов по объектам топливно-энергетического комплекса уже сегодня позволяют действовать оперативнее: оптимизировать привлечение сил, ускорить тушение пожаров, минимизировать последствия атаки".

По состоянию на сейчас спасатели уже потушили 14 пожаров, продолжается ликвидация еще 2. Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Николаевской областях