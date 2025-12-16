россияне заявили, что ЗАЭС снова под угрозой обесточивания и работает от одной линии электропередач

Фото: Reuters

Оккупированная Запорожская атомная электростанция в настоящее время получает питание только по одной из двух внешних линий электропередач. Российское руководство станции во вторник сообщило об отключении резервной линии в результате военных действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Крупнейшая в Европе АЭС, находящаяся под российским контролем с марта 2022 года, в настоящее время не производит электричество, однако критически нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерного топлива. Потеря обеих основных линий вынуждает станцию переходить на резервные дизель-генераторы, что является последним рубежом перед угрозой ядерной аварии.

Оккупационная администрация утверждает, что уровень радиации остается в норме, а ремонтные работы начнутся "как можно скорее". В течение сентября и октября станция уже пережила критический период, находясь на резервном питании более 30 дней до восстановления линий при посредничестве МАГАТЭ.

Ситуация на объекте остается крайне нестабильной: только в начале декабря на ЗАЭС было зафиксировано несколько случаев полного блэкаута. Украина и Россия регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, повреждающих энергетическую инфраструктуру, которая поддерживает безопасность реакторов.

Напомним

В ночь на 13 декабря Запорожская АЭС более часа была отключена от украинской энергосистемы из-за повреждения линий электропередачи во время российского обстрела.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае достижения мирной договоренности.

В то же время украинский Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без украинских специалистов ЗАЭС нормально работать не будет.