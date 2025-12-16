$42.250.05
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силу
16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рф
15:35
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея Парубия
16 декабря, 08:00
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы 15 декабря, 13:34
россияне заявили, что ЗАЭС снова под угрозой обесточивания и работает от одной линии электропередач

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Оккупированная Запорожская АЭС получает питание только через одну из двух внешних линий электропередач. Отключение резервной линии из-за военных действий создает угрозу ядерной аварии.

россияне заявили, что ЗАЭС снова под угрозой обесточивания и работает от одной линии электропередач
Фото: Reuters

Оккупированная Запорожская атомная электростанция в настоящее время получает питание только по одной из двух внешних линий электропередач. Российское руководство станции во вторник сообщило об отключении резервной линии в результате военных действий в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Крупнейшая в Европе АЭС, находящаяся под российским контролем с марта 2022 года, в настоящее время не производит электричество, однако критически нуждается во внешнем питании для охлаждения ядерного топлива. Потеря обеих основных линий вынуждает станцию переходить на резервные дизель-генераторы, что является последним рубежом перед угрозой ядерной аварии.

Оккупационная администрация утверждает, что уровень радиации остается в норме, а ремонтные работы начнутся "как можно скорее". В течение сентября и октября станция уже пережила критический период, находясь на резервном питании более 30 дней до восстановления линий при посредничестве МАГАТЭ.

Ситуация на объекте остается крайне нестабильной: только в начале декабря на ЗАЭС было зафиксировано несколько случаев полного блэкаута. Украина и Россия регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах, повреждающих энергетическую инфраструктуру, которая поддерживает безопасность реакторов.

Напомним

В ночь на 13 декабря Запорожская АЭС более часа была отключена от украинской энергосистемы из-за повреждения линий электропередачи во время российского обстрела.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что Запорожской атомной электростанции понадобится "особый статус" и соглашение о сотрудничестве между Россией и Украиной в случае достижения мирной договоренности. 

В то же время украинский Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что без украинских специалистов ЗАЭС нормально работать не будет. 

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Владимир Зеленский
Украина