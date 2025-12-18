Жителі у щонайменше 4 областях без світла після атак рф, скасування графіків наразі неможливе - Міненерго

рф уночі атакувала 5 областей, внаслідок чого без електрики залишилися понад 180 тис. споживачів, але більшості вже повернули світло, на Одещині досі без електропостачання 12 тис. абонентів, скасування графіків відключень наразі неможливе, повідомили у Міненерго та НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.

Ворожі обстріли

За даними Укренерго, "уночі ворог здійснив атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах".

Вночі росія атакувала Миколаївську, Запорізьку, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області. Внаслідок атак без електропостачання залишилися понад 180 тисяч споживачів. Більшу частину з них уже заживлено завдяки цілодобовій роботі енергетиків. Через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів - повідомили у Міненерго.

В Укренерго уточнили, що внаслідок атак рф "на ранок є знеструмлені споживачі на Черкащині, Миколаївщині та Запоріжжі".

Вказано, що аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово.

Про графіки

"Енергосистема наразі балансується за рахунок усієї доступної генерації, імпорту електроенергії та застосування графіків обмежень по регіонах. Через щоденні обстріли та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень наразі неможливе", - повідомили у Міненерго.

"Внаслідок попередніх масованих атак на енергосистему у більшості регіонів України сьогодні застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення", - вказали в Укренерго.

Найближчим часом, як зазначили у Міненерго, "очікується вивільнення додаткових 800 МВт електричної потужності, які буде перерозподілено між споживачами". "Для цього робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об’єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень", - ідеться у повідомленні.

Також вказано, що уряд також робить акцент на розвиток розподіленої генерації. "До кінця року очікується введення додаткових 300 МВт потужності. Крім того, домогосподарства та бізнес вже встановили сонячні електростанції загальною потужністю близько 1 ГВт", - повідомили у Міненерго.

Споживання

За даними Укренерго, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Сьогодні, 18 грудня, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня. 17 грудня добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й попереднього дня.

"У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години - після 23:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.

