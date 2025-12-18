Жители как минимум 4 областей без света после атак РФ, отмена графиков пока невозможна - Минэнерго

РФ ночью атаковала 5 областей, в результате чего без электричества остались более 180 тыс. потребителей, но большинству уже вернули свет, в Одесской области до сих пор без электроснабжения 12 тыс. абонентов, отмена графиков отключений пока невозможна, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

По данным Укрэнерго, "ночью враг совершил атаки на энергообъекты в нескольких регионах".

Ночью Россия атаковала Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области. В результате атак без электроснабжения остались более 180 тысяч потребителей. Большая часть из них уже запитана благодаря круглосуточной работе энергетиков. Из-за предыдущих массированных атак в Одесской области сейчас обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей - сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что в результате атак РФ "на утро есть обесточенные потребители в Черкасской, Николаевской и Запорожской областях".

Указано, что аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно.

О графиках

"Энергосистема сейчас балансируется за счет всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений по регионам. Из-за ежедневных обстрелов и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений пока невозможна", - сообщили в Минэнерго.

"В результате предыдущих массированных атак на энергосистему в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения", - указали в Укрэнерго.

В ближайшее время, как отметили в Минэнерго, "ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности, которые будут перераспределены между потребителями". "Для этого рабочая группа при Минэнерго передала областным военным администрациям перечни объектов, которые не являются критическими и должны быть переведены на общие графики отключений", - говорится в сообщении.

Также указано, что правительство также делает акцент на развитие распределенной генерации. "До конца года ожидается ввод дополнительных 300 МВт мощности. Кроме того, домохозяйства и бизнес уже установили солнечные электростанции общей мощностью около 1 ГВт", - сообщили в Минэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 18 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. 17 декабря суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и предыдущего дня.

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Рост тарифов Укрэнерго не повлияет на население, изменений для бытовых пользователей не будет - НЭК