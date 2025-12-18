Жители как минимум 4 областей без света после атак РФ, отмена графиков пока невозможна - Минэнерго

$42.340.15
49.630.04
ukenru
08:07 • 3256 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 6376 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 20746 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 36799 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 38866 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 64508 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 38283 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 28610 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25545 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 23054 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
80%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 19043 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 19617 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 22269 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 18476 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 14882 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 31037 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 29412 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 26162 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 64504 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 48515 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Си Цзиньпин
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Венесуэла
Одесская область
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 13465 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 13566 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 21073 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 27123 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 61621 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
SpaceX Starship
FGM-148 Javelin

Жители как минимум 4 областей без света после атак РФ, отмена графиков пока невозможна - Минэнерго

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Ночью РФ атаковала 5 областей, обесточив более 180 тыс. потребителей, большинство уже подключено. В Одесской области без света остаются 12 тыс. абонентов, отмена графиков отключений невозможна.

Жители как минимум 4 областей без света после атак РФ, отмена графиков пока невозможна - Минэнерго

РФ ночью атаковала 5 областей, в результате чего без электричества остались более 180 тыс. потребителей, но большинству уже вернули свет, в Одесской области до сих пор без электроснабжения 12 тыс. абонентов, отмена графиков отключений пока невозможна, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

По данным Укрэнерго, "ночью враг совершил атаки на энергообъекты в нескольких регионах".

Ночью Россия атаковала Николаевскую, Запорожскую, Черкасскую, Сумскую и Днепропетровскую области. В результате атак без электроснабжения остались более 180 тысяч потребителей. Большая часть из них уже запитана благодаря круглосуточной работе энергетиков. Из-за предыдущих массированных атак в Одесской области сейчас обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей

- сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что в результате атак РФ "на утро есть обесточенные потребители в Черкасской, Николаевской и Запорожской областях".

Указано, что аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно.

О графиках

"Энергосистема сейчас балансируется за счет всей доступной генерации, импорта электроэнергии и применения графиков ограничений по регионам. Из-за ежедневных обстрелов и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений пока невозможна", - сообщили в Минэнерго.

"В результате предыдущих массированных атак на энергосистему в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения", - указали в Укрэнерго.

В ближайшее время, как отметили в Минэнерго, "ожидается высвобождение дополнительных 800 МВт электрической мощности, которые будут перераспределены между потребителями". "Для этого рабочая группа при Минэнерго передала областным военным администрациям перечни объектов, которые не являются критическими и должны быть переведены на общие графики отключений", - говорится в сообщении.

Также указано, что правительство также делает акцент на развитие распределенной генерации. "До конца года ожидается ввод дополнительных 300 МВт мощности. Кроме того, домохозяйства и бизнес уже установили солнечные электростанции общей мощностью около 1 ГВт", - сообщили в Минэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 18 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня. 17 декабря суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и предыдущего дня.

"В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

Рост тарифов Укрэнерго не повлияет на население, изменений для бытовых пользователей не будет - НЭК08.12.25, 16:09 • 4594 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Николаевская область
Сумская область
Черкасская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
Украина