Україна в черговий раз запроваджує графіки відключень світла на 15 грудня

15 грудня, у більшості областей України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляю Укренерго, пише УНН.

Деталі

Крім побутових споживачів, будуть діяти графіки обмеження потужності для підприємств.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію максимально ощадливо і просять перевіряти час та обсяги вимкнень на офіційних ресурсах своїх обленерго, оскільки ситуація в системі може швидко змінюватися.

