Україна в черговий раз запроваджує графіки відключень світла на 15 грудня

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 8136 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 14365 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 34977 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 60144 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 42573 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 41077 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33723 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20322 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19164 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16762 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Угорщині тисячі людей вийшли на протести на тлі скандалу з насильством над дітьми14 грудня, 07:13 • 7294 перегляди
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 12299 перегляди
Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у СевастополіPhoto14 грудня, 07:46 • 3684 перегляди
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 4882 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 4200 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 40308 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 48016 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 44947 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 54620 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 78947 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 21504 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 23870 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 28751 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 63220 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 43484 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ракетна система С-400
С-300

Україна в черговий раз запроваджує графіки відключень світла на 15 грудня

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У більшості областей України 15 грудня застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії через пошкодження енергооб'єктів. Також діятимуть графіки обмеження потужності для підприємств.

Україна в черговий раз запроваджує графіки відключень світла на 15 грудня

15 грудня, у більшості областей України через пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляю Укренерго, пише УНН.

Деталі

Крім побутових споживачів, будуть діяти графіки обмеження потужності для підприємств.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію максимально ощадливо і просять перевіряти час та обсяги вимкнень на офіційних ресурсах своїх обленерго, оскільки ситуація в системі може швидко змінюватися.

ЗАЕС під час нічної атаки понад годину працювала на генераторах13.12.25, 15:48 • 3874 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго