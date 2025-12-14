Украина в очередной раз вводит графики отключений света на 15 декабря

$42.270.00
Эксклюзив
12:56
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
В Венгрии тысячи людей вышли на протесты на фоне скандала с насилием над детьми
14 декабря, 07:13
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину
14 декабря, 07:29
Партизаны разведали ключевой логистический узел Черноморского флота в Севастополе
14 декабря, 07:46
Лауреат Нобелевской премии и еще 122 оппозиционных деятеля: лукашенко освободил политических заключенных
14 декабря, 08:06
Стрельба на пляже в Сиднее во время Хануки: не менее 10 погибших, десятки раненых
14 декабря, 10:28
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
13 декабря, 12:38
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
13 декабря, 08:00
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
12 декабря, 17:56
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 78913 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
12 декабря, 12:55
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер
12 декабря, 10:01
Украина в очередной раз вводит графики отключений света на 15 декабря

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В большинстве областей Украины 15 декабря будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии из-за повреждений энергообъектов. Также будут действовать графики ограничения мощности для предприятий.

Украина в очередной раз вводит графики отключений света на 15 декабря

15 декабря в большинстве областей Украины из-за повреждений энергообъектов в результате российских атак будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Подробности

Помимо бытовых потребителей, будут действовать графики ограничения мощности для предприятий.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию максимально экономно и просят проверять время и объемы отключений на официальных ресурсах своих облэнерго, поскольку ситуация в системе может быстро меняться.

ЗАЭС во время ночной атаки более часа работала на генераторах13.12.25, 15:48 • 3874 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоЭкономика
Энергоатом
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго