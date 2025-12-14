Украина в очередной раз вводит графики отключений света на 15 декабря

15 декабря в большинстве областей Украины из-за повреждений энергообъектов в результате российских атак будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Подробности

Помимо бытовых потребителей, будут действовать графики ограничения мощности для предприятий.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию максимально экономно и просят проверять время и объемы отключений на официальных ресурсах своих облэнерго, поскольку ситуация в системе может быстро меняться.

ЗАЭС во время ночной атаки более часа работала на генераторах