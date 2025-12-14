Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти

$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 23669 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 45589 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 33268 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 33115 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 28187 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 18209 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 17965 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15937 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 14034 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14363 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У США в Браунівському університеті невідомий стріляв по людям: є загиблі та поранені14 грудня, 00:37 • 16638 перегляди
Іран перехопив іноземний танкер в Оманській затоці за підозрою у контрабанді14 грудня, 01:31 • 4224 перегляди
Полк "Ахіллес" знищив ключовий трубопровід, через який ворог проникав у Куп’янськVideo14 грудня, 01:56 • 3338 перегляди
росія планує модернізувати та збільшити виробництво ракети "Орєшнік" - Служба зовнішньої розвідки України14 грудня, 02:36 • 6668 перегляди
"Це оголошення війни" - Орбан жорстко розкритикував наміри ЄС щодо російських активів03:31 • 11143 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 32390 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 36970 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 38252 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 48151 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 71788 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 18374 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 20326 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 25304 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 59707 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 40410 перегляди
Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Вночі 14 грудня російські війська атакували Одеську область дронами, пошкодивши об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих немає, розгорнуто пункти незламності.

Російські війська вночі 14 грудня масовано атакували дронами Одеську область. Пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє глава Одеської ОВА Олега Кіпера, пише  УНН.

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури

- повідомив Кіпер.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби.

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", - додав глава ОВА.

росія за тиждень атакувала Україну 1500 дронами, 900 авіабомбами та 46 ракетами - Зеленський14.12.25, 10:28 • 364 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
