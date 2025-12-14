Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти
Київ • УНН
Вночі 14 грудня російські війська атакували Одеську область дронами, пошкодивши об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Інформації про постраждалих немає, розгорнуто пункти незламності.
Російські війська вночі 14 грудня масовано атакували дронами Одеську область. Пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Про це повідомляє глава Одеської ОВА Олега Кіпера, пише УНН.
Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури
За його словами, інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби.
Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.
"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", - додав глава ОВА.
