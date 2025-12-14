Массированный удар дронов рф по Одесской области: повреждены энергетические и гражданские объекты

$42.270.00
13 декабря, 15:54
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
В США в Брауновском университете неизвестный стрелял по людям: есть погибшие и раненые
14 декабря, 00:37
Иран перехватил иностранный танкер в Оманском заливе по подозрению в контрабанде
14 декабря, 01:31
Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск
14 декабря, 01:56
Россия планирует модернизировать и увеличить производство ракеты "Орешник" - Служба внешней разведки Украины
14 декабря, 02:36
"Это объявление войны" - Орбан жестко раскритиковал намерения ЕС по российским активам
14 декабря, 03:31
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
13 декабря, 16:20
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
13 декабря, 12:38
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
13 декабря, 08:00
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
12 декабря, 17:56
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 72263 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Германия
Одесская область
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
12 декабря, 12:55
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизер
12 декабря, 10:01
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Хранитель

Массированный удар дронов рф по Одесской области: повреждены энергетические и гражданские объекты

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Ночью 14 декабря российские войска атаковали Одесскую область дронами, повредив объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших нет, развернуты пункты несокрушимости.

Массированный удар дронов рф по Одесской области: повреждены энергетические и гражданские объекты

Российские войска в ночь на 14 декабря массированно атаковали дронами Одесскую область. Повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет  УНН.

Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры

- сообщил Кипер.

По его словам, информация о пострадавших не поступала. На местах работают все соответствующие службы.

Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", - добавил глава ОВА.

Россия за неделю атаковала Украину 1500 дронами, 900 авиабомбами и 46 ракетами - Зеленский
14.12.25, 10:28

Ольга Розгон

Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Олег Кипер
Одесская область