Массированный удар дронов рф по Одесской области: повреждены энергетические и гражданские объекты
Киев • УНН
Ночью 14 декабря российские войска атаковали Одесскую область дронами, повредив объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Информации о пострадавших нет, развернуты пункты несокрушимости.
Российские войска в ночь на 14 декабря массированно атаковали дронами Одесскую область. Повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры
По его словам, информация о пострадавших не поступала. На местах работают все соответствующие службы.
Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.
"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", - добавил глава ОВА.
