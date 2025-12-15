В Україні 16 грудня знову застосовуватимуть графіки відключень: Укренерго повідомляє про обмеження

$42.190.08
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15:05 • 12641 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
14:54 • 11615 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 11947 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
13:38 • 20204 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 17450 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 19390 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
15 грудня, 10:16 • 20825 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
15 грудня, 09:35 • 21549 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 22139 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
На Буковині вранці стався землетрус: деталі15 грудня, 07:57 • 11994 перегляди
Українська пара зазнала нападу у трамваї в Польщі через "розмову рідною мовою": затримано двох нападників15 грудня, 09:49 • 21837 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 25320 перегляди
У Феодосії дрон влучив у військовий корабель, спричинивши пожежуPhoto13:18 • 11421 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 16473 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
13:38 • 20204 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради13:34 • 16687 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto11:52 • 25519 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 81591 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 98898 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Донецька область
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 23840 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 40945 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 42141 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 46499 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 81285 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Фільм

В Україні 16 грудня знову застосовуватимуть графіки відключень: Укренерго повідомляє про обмеження

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових підприємств 16 грудня. Причиною названо наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

В Україні 16 грудня знову застосовуватимуть графіки відключень: Укренерго повідомляє про обмеження

У більшості регіонів України у понеділок, 16 грудня, знову діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промислових підприємств. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго", пише УНН.

Деталі

У компанії зазначили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Укренерго закликало громадян дізнаватися точний час та обсяг застосування відключень за своєю адресою на офіційних сторінках місцевих обленерго. Компанія також наголосила на необхідності ощадливого споживання електроенергії одразу після її появи за графіком.

Нагадаємо

На сайті УНН можна дізнатися графіки відключення для кожного регіону України.

Степан Гафтко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго