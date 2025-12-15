В Україні 16 грудня знову застосовуватимуть графіки відключень: Укренерго повідомляє про обмеження
Київ • УНН
Укренерго оголосило про застосування графіків погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових підприємств 16 грудня. Причиною названо наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Деталі
У компанії зазначили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Укренерго закликало громадян дізнаватися точний час та обсяг застосування відключень за своєю адресою на офіційних сторінках місцевих обленерго. Компанія також наголосила на необхідності ощадливого споживання електроенергії одразу після її появи за графіком.
Нагадаємо
На сайті УНН можна дізнатися графіки відключення для кожного регіону України.