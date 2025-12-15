В Украине 16 декабря снова будут применять графики отключений: Укрэнерго сообщает об ограничениях

$42.190.08
49.470.05
ukenru
15:22 • 11670 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 13034 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 11891 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 12202 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 20614 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 17656 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 19495 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 20891 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21591 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22185 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
86%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 12260 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших15 декабря, 09:49 • 22117 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 25773 просмотра
В Феодосии дрон попал в военный корабль, вызвав пожарPhoto13:18 • 11675 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 16933 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
13:38 • 20599 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 16990 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 25831 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 81751 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 99063 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Франк-Вальтер Штайнмайер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 23905 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 41005 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 42203 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 46561 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 81354 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
Фильм

В Украине 16 декабря снова будут применять графики отключений: Укрэнерго сообщает об ограничениях

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных предприятий 16 декабря. Причиной названы последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В Украине 16 декабря снова будут применять графики отключений: Укрэнерго сообщает об ограничениях

В большинстве регионов Украины в понедельник, 16 декабря, снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", пишет УНН.

Подробности

В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Укрэнерго призвало граждан узнавать точное время и объем применения отключений по своему адресу на официальных страницах местных облэнерго. Компания также подчеркнула необходимость экономного потребления электроэнергии сразу после ее появления по графику.

Напомним

На сайте УНН можно узнать графики отключения для каждого региона Украины.

Степан Гафтко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго