В Украине 16 декабря снова будут применять графики отключений: Укрэнерго сообщает об ограничениях
Киев • УНН
Укрэнерго объявило о применении графиков почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных предприятий 16 декабря. Причиной названы последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В большинстве регионов Украины в понедельник, 16 декабря, снова будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленных предприятий. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго", пишет УНН.
Подробности
В компании отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Укрэнерго призвало граждан узнавать точное время и объем применения отключений по своему адресу на официальных страницах местных облэнерго. Компания также подчеркнула необходимость экономного потребления электроэнергии сразу после ее появления по графику.
Напомним
На сайте УНН можно узнать графики отключения для каждого региона Украины.