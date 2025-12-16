Завтра у більшості областей України діятимуть графіки відключень

Завтра у більшості регіонів України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 17 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Кабінет міністрів України доручив обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури протягом двох днів.