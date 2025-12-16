Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений

Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Кабинет министров Украины поручил областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.