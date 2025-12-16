Завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики отключений
Киев • УНН
17 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений и ограничения мощности. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 17 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В Укрэнерго напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся16.12.25, 17:35 • 11227 просмотров
Ранее
Кабинет министров Украины поручил областным военным администрациям пересмотреть фактические списки объектов критической инфраструктуры в течение двух дней.