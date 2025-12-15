$42.190.08
Німеччина виділить Україні понад 11 мільярдів євро допомоги у 2026 році - Мерц

Київ • УНН

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина надасть Україні понад 11 млрд євро допомоги у 2026 році. З лютого 2022 року Німеччина вже надала Україні 40 млрд євро військової та 36 млрд євро цивільної допомоги.

Німеччина виділить Україні понад 11 мільярдів євро допомоги у 2026 році - Мерц

У 2026 році Німеччина виділить Україні понад 11 млрд євро допомоги. Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц  на закритті Німецько-українського економічного форуму, передає УНН.  

Із лютого 2022 року ми (Німеччина - ред.) на 40 млрд євро підтримали мілітарно Україну, на 36 млрд євро підтримали цивільну інфрастурктуру і більш як 11 млрд євро виділимо в 2026 році 

- сказав Мерц.

Крім того, Мерц пообіцяв також забезпечити енергопостачання українським дитячим садкам, школам та лікарням на тлі ударів росії.

За його словами, на захист енергоінфраструктури Берлін зараз додатково передав 170 млн. євро.

Антоніна Туманова

Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Фрідріх Мерц
Німеччина
Україна
Берлін