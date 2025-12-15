Германия выделит Украине более 11 миллиардов евро помощи в 2026 году - Мерц
Киев • УНН
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил, что Германия предоставит Украине более 11 млрд евро помощи в 2026 году. С февраля 2022 года Германия уже предоставила Украине 40 млрд евро военной и 36 млрд евро гражданской помощи.
В 2026 году Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на закрытии Немецко-украинского экономического форума, передает УНН.
С февраля 2022 года мы (Германия - ред.) на 40 млрд евро поддержали милитарно Украину, на 36 млрд евро поддержали гражданскую инфраструктуру и более 11 млрд евро выделим в 2026 году
Кроме того, Мерц пообещал также обеспечить энергоснабжение украинским детским садам, школам и больницам на фоне ударов России.
По его словам, на защиту энергоинфраструктуры Берлин сейчас дополнительно передал 170 млн евро.
