Графики отключений пока не планируют, ситуация может измениться — Минэнерго

Графики отключения электроэнергии в Украине пока не планируются, но ситуация может измениться. В результате вражеских атак, в том числе по энергетике, появились новые отключения электроснабжения в 6 областях. Об этом 2 октября сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

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В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в министерстве.

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Будут ли графики

В настоящее время применение ограничений не прогнозируется. В то же время в результате непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться - подчеркнули

Украинцев призвали сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 2 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 3,9% выше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Вчера, 1 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,2% выше, чем максимум предыдущего дня — в среду, 30 сентября. Причина изменений — отсутствие вынужденных мер по ограничению потребления, которые применялись в части регионов после массированной ракетно-дроновой атаки в среду.

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