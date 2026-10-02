Графики отключений пока не планируют, ситуация может измениться — Минэнерго
Киев • УНН
Из-за атак РФ без света остаются потребители в шести областях. Ограничения пока не прогнозируют, но призывают экономить электроэнергию.
Графики отключения электроэнергии в Украине пока не планируются, но ситуация может измениться. В результате вражеских атак, в том числе по энергетике, появились новые отключения электроснабжения в 6 областях. Об этом 2 октября сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Где нет света на фоне атак рф
В результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения
Там, где позволяет ситуация с безопасностью, бригады уже работают над восстановлением. Энергетики делают все, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, отметили в министерстве.
До 1000 ракет, дронов и бомб: рф планирует "самый мощный удар" в попытке "заморозить" Украину - NYT02.10.26, 09:52 • 11042 просмотра
Будут ли графики
В настоящее время применение ограничений не прогнозируется. В то же время в результате непрерывных атак врага в отдельных регионах ситуация в энергосистеме может измениться
Украинцев призвали сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 2 октября, по состоянию на 09:30 оно было на 3,9% выше, чем в это же время предыдущего дня — в четверг. Вчера, 1 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,2% выше, чем максимум предыдущего дня — в среду, 30 сентября. Причина изменений — отсутствие вынужденных мер по ограничению потребления, которые применялись в части регионов после массированной ракетно-дроновой атаки в среду.
россия совершила самую массированную атаку на энергетику Украины с зимы - Корецкий30.09.26, 14:59 • 6768 просмотров