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Графіки відключень поки не планують, ситуація може змінитися - Міненерго

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

Через атаки рф без світла залишаються споживачі у шести областях. Обмеження наразі не прогнозують, але закликають економити електроенергію.

Графіки відключень поки не планують, ситуація може змінитися - Міненерго

Графіків відключення електроенергії в Україні поки не планується, але ситуація може змінитися. Внаслідок ворожих атак, у тому числі на енергетику, є нові знеструмлення у 6 областях. Про це повідомили 2 жовтня у Міненерго, пише УНН.

Де немає світла на тлі атак рф

Внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання

- повідомили у Міненерго.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, зазначили у міністерстві.

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Чи будуть графіки

Наразі застосування обмежень не прогнозується. Водночас, внаслідок безперервних атак ворога, в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися

- підкреслили у Міненерго.

Українців закликали сьогодні, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00.

За даними Укренерго, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 2 жовтня, станом на 09:30, воно було на 3,9% вищим, ніж в цей же час попереднього  дня – у четвер. Вчора, 1 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня – у середу, 30 вересня. Причина змін – відсутність вимушених заходів обмеження споживання, які застосовувались у частині регіонів після масованої ракетно-дронової атаки у середу.

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Юлія Шрамко

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