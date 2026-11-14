Из-за утечки масла в результате удара рф на Николаевщине загрязнено 3500 кв. м - Минэкономики

$45.3850.34
ukenru
11:05 • 9676 просмотра
Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу
10:14 • 12351 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома
09:01 • 20277 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo
08:33 • 15202 просмотра
Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют
08:12 • 14166 просмотра
Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября
06:52 • 16825 просмотра
Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ
14 ноября, 05:59 • 18876 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
14 ноября, 05:42 • 15460 просмотра
Самый масштабный авиаколлапс в США за 25 лет: в администрации Трампа назвали причину сбоя и предупредили о новых приостановках полётов
14 ноября, 04:16 • 18151 просмотра
Кремль призвал США и Европу давить на Украину из-за ситуации в Константиновке
14 ноября, 03:37 • 16295 просмотра
Чем украинские Gripen смогут сбивать российские «Шахеды» — эксперты назвали главную проблему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5м/с
63%
751мм
Популярные новости
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 16309 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 12858 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 15552 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 11658 просмотра
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска08:05 • 8228 просмотра
публикации
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo09:01 • 20268 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 72288 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 72064 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 07:10 • 71081 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
13 ноября, 06:45 • 69405 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Тарас Высоцкий
Шон Даффи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Вашингтон
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска08:05 • 8338 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 11713 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 15603 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 12905 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 16359 просмотра
Актуальное
Золото
Техника
Старлинк
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

Из-за утечки масла в результате удара рф на Николаевщине загрязнено 3500 кв. м - Минэкономики

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Удар по заводу на Николаевщине повредил емкости с подсолнечным маслом, загрязнив более 3500 м² земель. Угроз для водных объектов не зафиксировано.

Из-за утечки масла в результате удара рф на Николаевщине загрязнено 3500 кв. м - Минэкономики
Источник: me.gov.ua

В результате российской атаки в Николаевской области произошла утечка подсолнечного масла, загрязнено более 3500 кв. м земель. Об этом сообщили в Минэкономики 13 ноября, пишет УНН.

Из-за попадания российского БПЛА по территории маслоэкстракционного завода в Николаевской области произошла утечка подсолнечного масла. По результатам обследования площадь загрязнения земель превышает 3500 кв. м. Специалисты Госэкоинспекции фиксируют последствия атаки и проводят инструментально-лабораторные исследования

- сообщили в Минэкономики.

По данным Минэкономики, "12 ноября 2026 года около 05:30 российский беспилотник попал на территорию ООО "Бандурский маслоэкстракционный завод" (агрохолдинг "Кернел"), расположенного в селе Бандурка (Первомайский район Николаевской области)".

"В результате удара повреждены четыре емкости, наполненные подсолнечным маслом. Одна из емкостей полностью разрушена. Также повреждено защитное обвалование, из-за чего масло вытекло за его пределы на прилегающий земельный участок, без угрозы для жилой застройки", - указали в министерстве.

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), как сообщается, выехали на место происшествия для оценки последствий и фиксации загрязнения окружающей среды. По результатам обследования установлено загрязнение земельных ресурсов. Отобраны пробы почвы для проведения инструментально-лабораторных исследований.

"По состоянию на 12:00 13.11.2026 непосредственного попадания масла в водный объект не зафиксировано. На территории предприятия продолжаются работы по откачке масла из поврежденного обвалования. Также обустраиваются дополнительные земляные барьеры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения и попадание масла в водные объекты", - говорится в сообщении.

После получения результатов инструментально-лабораторных измерений и обработки материалов будет проведен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате военной агрессии.

Крупнейший производитель подсолнечного масла в Украине остановил работу заводов из-за атак РФ — СМИ12.11.26, 21:44 • 5018 просмотров

Ожидается ли дефицит масла

Украине не угрожает дефицит подсолнечного масла, несмотря на остановку части масличного производства на фоне российских ударов, заверил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий 13 ноября.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономикаАгроновостиПогода и окружающая среда
Тарас Высоцкий
Село
Война в Украине
Николаевская область
Одесская область