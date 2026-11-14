Из-за утечки масла в результате удара рф на Николаевщине загрязнено 3500 кв. м - Минэкономики
Киев • УНН
Удар по заводу на Николаевщине повредил емкости с подсолнечным маслом, загрязнив более 3500 м² земель. Угроз для водных объектов не зафиксировано.
В результате российской атаки в Николаевской области произошла утечка подсолнечного масла, загрязнено более 3500 кв. м земель. Об этом сообщили в Минэкономики 13 ноября, пишет УНН.
Из-за попадания российского БПЛА по территории маслоэкстракционного завода в Николаевской области произошла утечка подсолнечного масла. По результатам обследования площадь загрязнения земель превышает 3500 кв. м. Специалисты Госэкоинспекции фиксируют последствия атаки и проводят инструментально-лабораторные исследования
По данным Минэкономики, "12 ноября 2026 года около 05:30 российский беспилотник попал на территорию ООО "Бандурский маслоэкстракционный завод" (агрохолдинг "Кернел"), расположенного в селе Бандурка (Первомайский район Николаевской области)".
"В результате удара повреждены четыре емкости, наполненные подсолнечным маслом. Одна из емкостей полностью разрушена. Также повреждено защитное обвалование, из-за чего масло вытекло за его пределы на прилегающий земельный участок, без угрозы для жилой застройки", - указали в министерстве.
Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области), как сообщается, выехали на место происшествия для оценки последствий и фиксации загрязнения окружающей среды. По результатам обследования установлено загрязнение земельных ресурсов. Отобраны пробы почвы для проведения инструментально-лабораторных исследований.
"По состоянию на 12:00 13.11.2026 непосредственного попадания масла в водный объект не зафиксировано. На территории предприятия продолжаются работы по откачке масла из поврежденного обвалования. Также обустраиваются дополнительные земляные барьеры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения и попадание масла в водные объекты", - говорится в сообщении.
После получения результатов инструментально-лабораторных измерений и обработки материалов будет проведен расчет ущерба, нанесенного окружающей среде в результате военной агрессии.
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Ожидается ли дефицит масла
Украине не угрожает дефицит подсолнечного масла, несмотря на остановку части масличного производства на фоне российских ударов, заверил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий 13 ноября.