Через витік олії внаслідок удару рф забруднено 3500 кв. м на Миколаївщині - Мінекономіки
Київ • УНН
Удар по заводу на Миколаївщині пошкодив ємності із соняшниковою олією, забруднивши понад 3500 м² земель. Загрози водним об’єктам не зафіксовано.
Внаслідок російської атаки на Миколаївщині стався витік соняшникової олії, забруднено понад 3500 кв. м земель. Про це повідомили у Мінекономіки 13 листопада, пише УНН.
Через влучання російського БПЛА по території олійноекстракційного заводу на Миколаївщині стався витік соняшникової олії. За результатами обстеження площа забруднення земель перевищує 3500 кв. м. Спеціалісти Держекоінспекції фіксують наслідки атаки та проводять інструментально-лабораторні дослідження
За даними Мінекономіки, "12 листопада 2026 року близько 05:30 російський безпілотник влучив у територію ТОВ "Бандурський олійноекстракційний завод" (агрохолдинг "Кернел"), розташований у селі Бандурка (Первомайський район Миколаївської області)".
"Внаслідок удару пошкоджено чотири ємності наповнені соняшниковою олією. Одна з ємностей повністю зруйнована. Також пошкоджено захисне обвалування, через що олія витекла за його межі на прилеглу земельну ділянку, без загрози для житлової забудови", - вказали у міністерстві.
Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), як повідомляється, виїхали на місце події для оцінки наслідків та фіксації забруднення довкілля. За результатами обстеження встановлено, забруднення земельних ресурсів. Відібрані проби ґрунту для проведення інструментально-лабораторних досліджень.
"Станом на 12:00 13.11.2026 безпосереднього потрапляння олії до водного об’єкта не зафіксовано. На території підприємства тривають роботи з відкачування олії з пошкодженого обвалування. Також облаштовуються додаткові земляні бар’єри, щоб запобігти подальшому поширенню забруднення та потраплянню олії до водних об’єктів", - сказано у повідомленні.
Після отримання результатів інструментально-лабораторних вимірювань та опрацювання матеріалів буде проведений розрахунок завданих збитків завданих довкіллю внаслідок військової агресії.
Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив роботу заводів через атаки рф - ЗМІ12.11.26, 21:44 • 5014 переглядiв
Чи очікується дефіцит олії
Україні не загрожує дефіцит соняшникової олії, попри зупинку частини олійного виробництва на тлі російських ударів, запевнив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький 13 листопада.