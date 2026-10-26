Вблизи фронта и границы с рф ввели ограничения на разминирование
Киев • УНН
Из-за угроз безопасности ограничили проведение новых работ вблизи фронта и границы в шести областях. Начатое разминирование продолжат при возможности.
Из-за рисков безопасности ограничено планирование новых мероприятий по гуманитарному разминированию на отдельных территориях в шести областях. Это не означает остановки разминирования. Об этом заявили в Минобороны 26 октября, пишет УНН.
Детали
"Решение Национального органа по вопросам противоминной деятельности касается отдельных участков в Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской и Сумской областях в пределах 20-50 км от линии боевого соприкосновения и границы с государством-агрессором, где работы еще не начались", - указали в Минобороны.
Как сообщается, "там, где разминирование уже продолжается, работы должны быть завершены, если это позволяет обстановка и они не препятствуют задачам Сил обороны".
"В 50-километровой зоне приоритет будут иметь мероприятия оперативного реагирования, необходимые для эвакуации населения; проведения аварийно-спасательных работ; предоставления доступа к укрытиям; оказания медицинской и гуманитарной помощи; реагирования на угрозы от взрывоопасных предметов", - отметили в оборонном ведомстве.
По обоснованным обращениям, как указано, также сохраняется возможность проводить внеплановое гуманитарное разминирование.
"Решение будут пересматривать в зависимости от ситуации с безопасностью", - подчеркнули в Минобороны.
"Гуманитарное разминирование остается приоритетом даже в прифронтовых районах. Но мы должны действовать на основе риск-ориентированного подхода, чтобы найти баланс между безопасностью людей, выполняющих разминирование, и потребностями общин в прифронтовых районах", - прокомментировал заместитель министра обороны Украины Василий Шкураков.
Введенные ограничения не предусматривают прекращения гуманитарного разминирования в прифронтовых районах
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