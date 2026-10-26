Вблизи фронта и границы с рф ввели ограничения на разминирование

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Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать

Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский

Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет

Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию

В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина

Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Курс валют от НБУ: доллар побил исторический рекорд, евро продолжает дорожать

Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человек

Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человека