Поблизу фронту і кордону з рф ввели обмеження щодо розмінування

Через безпекові ризики обмежено планування нових заходів гуманітарного розмінування на окремих територіях у шести областях. Це не означає зупинки розмінування. Про це заявили у Міноборони 26 жовтня, пише УНН.

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"Рішення Національного органу з питань протимінної діяльності стосується окремих ділянок у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Харківській та Сумській областях у межах 20-50 км від лінії бойового зіткнення та кордону з державою-агресором, де роботи ще не розпочалися", - вказали в Міноборони.

Як повідомляється, "там, де розмінування вже триває, роботи мають бути завершені, якщо це дозволяє обстановка та вони не перешкоджають завданням Сил оборони".

"У 50-кілометровій зоні пріоритет матимуть заходи оперативного реагування, необхідні для евакуації населення; аварійно-рятувальних робіт; надання доступу до укриттів; медичної та гуманітарної допомоги; реагування на загрози від вибухонебезпечних предметів", - зазначили в оборонному відомстві.

За обґрунтованими зверненнями, як вказано, також зберігається можливість проводити позапланове гуманітарне розмінування.

"Рішення переглядатимуть залежно від безпекової ситуації", - наголосили у Міноборони.

"Гуманітарне розмінування залишається пріоритетом навіть у прифронтових районах. Але ми маємо діяти на основі ризик-орієнтованого підходу, щоб знайти баланс між безпекою людей, які виконують розмінування, і потребами громад у прифронтових районах", - прокоментував заступник міністра оборони України Василь Шкураков.

Запроваджені обмеження не передбачають припинення гуманітарного розмінування у прифронтових районах - наголосили в Міноборони.

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