рф знову атакувала енергетику - де є перебої зі світлом

росія знову атакувала енергетику у низці регіонів України. У тому числі у Полтавській та Вінницькій областях. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій 22 жовтня.

На Вінниччині є пошкодження промислових обʼєктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога. Постраждалих немає. Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням обʼєктів та енергопостачання