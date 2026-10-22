рф знову атакувала енергетику - де є перебої зі світлом
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки пошкоджено енергетичні й промислові об’єкти на Вінниччині та Полтавщині. Постраждалих немає.
росія знову атакувала енергетику у низці регіонів України. У тому числі у Полтавській та Вінницькій областях. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевих військових адміністрацій 22 жовтня.
Вінниччина
На Вінниччині є пошкодження промислових обʼєктів, енергетичної інфраструктури та приватних домоволодінь внаслідок чергової масованої атаки ворога. Постраждалих немає. Рятувальні служби та енергетики працюють над відновленням обʼєктів та енергопостачання
Полтавщина
У Кременчуцькому районі зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих
Хмельниччина
Про перебої з електропостачанням напередодні, 21 жовтня, ввечері повідомляли і в Хмельницькій області.
На Ізяславщині склалася критична ситуація з електропостачанням. Унаслідок російської атаки 19 жовтня пошкоджено енергетичне обладнання, через що без світла станом на зараз залишаються жителі 23 населених пунктів
Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах22.10.26, 07:39 • 21717 переглядiв