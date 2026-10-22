рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством
Киев • УНН
В результате массированной атаки повреждены энергетические и промышленные объекты в Винницкой и Полтавской областях. Пострадавших нет.
россия вновь атаковала энергетику в ряде регионов Украины. В том числе в Полтавской и Винницкой областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций 22 октября.
Винницкая область
В Винницкой области в результате очередной массированной атаки врага повреждены промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и частные домовладения. Пострадавших нет. Спасательные службы и энергетики работают над восстановлением объектов и энергоснабжения
Полтавская область
В Кременчугском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших
Хмельницкая область
О перебоях с электроснабжением накануне, 21 октября, вечером сообщали и в Хмельницкой области.
В Изяславском районе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. В результате российской атаки 19 октября повреждено энергетическое оборудование, из-за чего без света по состоянию на данный момент остаются жители 23 населённых пунктов
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионам22.10.26, 07:39 • 21643 просмотра