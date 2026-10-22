рф вновь атаковала энергетику - где есть перебои с электричеством

россия вновь атаковала энергетику в ряде регионов Украины. В том числе в Полтавской и Винницкой областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные местных военных администраций 22 октября.

Винницкая область

В Винницкой области в результате очередной массированной атаки врага повреждены промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и частные домовладения. Пострадавших нет. Спасательные службы и энергетики работают над восстановлением объектов и энергоснабжения - сообщила в соцсетях 22 октября глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

Полтавская область

В Кременчугском районе зафиксировано попадание БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших - отметил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях 22 октября.

Хмельницкая область

О перебоях с электроснабжением накануне, 21 октября, вечером сообщали и в Хмельницкой области.

В Изяславском районе сложилась критическая ситуация с электроснабжением. В результате российской атаки 19 октября повреждено энергетическое оборудование, из-за чего без света по состоянию на данный момент остаются жители 23 населённых пунктов - сообщал в соцсетях глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионам