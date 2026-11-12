ЕС одобрит новые санкции против России 16 ноября — МИД Франции

ЕС введет новые санкции против рф в понедельник, 16 ноября. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро вечером 11 ноября в X, пишет УНН.

С европейской точки зрения, наша позиция была четкой с тех пор, как российские парламентарии поддержали агрессивную войну против Украины: с 2022 года им больше не рады в Европейском Союзе. Начиная с понедельника, мы введем новые европейские санкции против россии - сообщил Барро.

Так глава МИД Франции отреагировал на то, что "кремль через представителя Министерства иностранных дел россии решил запретить въезд на территорию россии двум французским парламентариям и двум французским журналистам". "Это, несомненно, связано с тем, что они проявили себя, защищая нашу демократию от попыток россии вмешаться в наши публичные дебаты", - прокомментировал он.

Кто в санкционном списке

Как сообщал журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, накануне, 11 ноября, послы ЕС "одобрили очередную серию российских черных списков".

"Министры иностранных дел дадут окончательное зеленое свето в понедельник: за подрыв территориальной целостности Украины - 12 человек, 101 организация; кибератаки - 1 организация; гибридные атаки - 30 человек + 1 организация", - сообщил Йозвяк в X.

Что дальше

В то же время, по словам Йозвяка, "до сих пор не было "сповидалень" (закрытых предварительных переговоров - ред.) с государствами-членами ЕС относительно будущего 22-го пакета санкций против россии, но цель по-прежнему заключается в том, чтобы они были одобрены до Рождества (25 декабря - ред.). 23-й пакет должен появиться к 5-й годовщине вторжения в Украину в феврале. Это отдельно от ежемесячных черных списков, которые будут одобрены в понедельник".

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