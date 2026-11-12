ЄС схвалить нові санкції проти росії 16 листопада - МЗС Франції

ЄС ухвалить нові санкції проти рф у понеділок, 16 листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро ввечері 11 листопада у X, пише УНН.

З європейської точки зору, наша позиція була чіткою з тих пір, як російські парламентарі підтримали війну агресії проти України: з 2022 року вони більше не є бажаними в Європейському Союзі. Починаючи з понеділка, ми запровадимо нові європейські санкції проти росії - повідомив Барро.

Так голова МЗС Франції відреагував на те, що "кремль, через речника Міністерства закордонних справ росії, вирішив заборонити в'їзд на територію росії двом французьким парламентарям та двом французьким журналістам". "Це, безсумнівно, пов'язано з тим, що вони відзначилися, захищаючи нашу демократію від спроб росії втрутитися в наші публічні дебати", - прокоментував він.

Хто у санкціях

Як повідомляв журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, напередодні, 11 листопада, посли ЄС "схвалили чергову серію російських чорних списків".

"Міністри закордонних справ дадуть остаточне зелене світло в понеділок: за підрив територіальної цілісності України - 12 осіб, 101 організація; кібератаки - 1 організація; гібридні атаки - 30 осіб + 1 організація", - повідомив Йозвяк у X.

Що далі

Водночас, зі слів Йозвяка, "досі не було "сповідалень" (закритих попередніх переговорів - ред.) з державами-членами ЄС щодо майбутнього 22-го пакету санкцій проти росії, але ціль все ще полягає в тому, щоб вони були схвалені до Різдва (25 грудня - ред.). 23-й пакет має надійти до 5-ї річниці вторгнення в Україну в лютому. Це окремо від щомісячних чорних списків, які будуть схвалені в понеділок".

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