Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшим

Фильм "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) назвали "лучшим на сегодняшний день" в серии по результатам восторженных первых отзывов. Премьера приквела в кинотеатрах запланирована на 20 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

Первые зрители высоко оценили приквел, назвав его "почти идеальным" и "однозначно лучшим" фильмом франшизы.

Основанный на романе Сюзанны Коллинз 2025 года, фильм "Рассвет перед жатвой" рассказывает о 16-летнем Хеймитче Абернати (Зада) из Дистрикта 12, которого выбирают для участия в 50-х Голодных играх, Второй четверти.

Критик Film Speak Гриффин Шиллер описал фильм как "отрезвляющую, но мощную историю о сокрушительных потерях и необходимой цене восстания ради восхода солнца, которого мы, возможно, никогда не увидим".

"Как и книга, фильм бросает вызов нашему собственному неявному подчинению и принятию условий, на которые мы никогда не соглашались, когда удача НА вашей стороне", — написал он в X.

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