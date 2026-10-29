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Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшим

Киев • УНН

 • 2088 просмотра

Первые отзывы назвали приквел «почти идеальным» и лучшим фильмом франшизы. Премьера запланирована на 20 ноября.

Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшим

Фильм "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) назвали "лучшим на сегодняшний день" в серии по результатам восторженных первых отзывов. Премьера приквела в кинотеатрах запланирована на 20 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

Первые зрители высоко оценили приквел, назвав его "почти идеальным" и "однозначно лучшим" фильмом франшизы.

Основанный на романе Сюзанны Коллинз 2025 года, фильм "Рассвет перед жатвой" рассказывает о 16-летнем Хеймитче Абернати (Зада) из Дистрикта 12, которого выбирают для участия в 50-х Голодных играх, Второй четверти.

Критик Film Speak Гриффин Шиллер описал фильм как "отрезвляющую, но мощную историю о сокрушительных потерях и необходимой цене восстания ради восхода солнца, которого мы, возможно, никогда не увидим".

"Как и книга, фильм бросает вызов нашему собственному неявному подчинению и принятию условий, на которые мы никогда не соглашались, когда удача НА вашей стороне", — написал он в X.

Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"13.04.26, 17:56 • 48384 просмотра

Юлия Шрамко

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