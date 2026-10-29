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Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращий

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Перші відгуки назвали приквел «майже ідеальним» і найкращим фільмом франшизи. Прем’єра запланована на 20 листопада.

Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращий

Фільм "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) названо "найкращим на сьогодні" у серії за результатами захоплених перших відгуків. Прем'єра приквела у кінотеатрах запланована на 20 листопада. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

Деталі

Перші глядачі високо оцінили приквел як "майже ідеальний" та "одмінно найкращий" фільм франшизи.

Заснований на романі Сюзанни Коллінз 2025 року, фільм "Світанок перед жнивами" розповідає про 16-річного Геймітча Абернаті (Зада) з Дистрикту 12, якого обирають для участі у 50-х Голодних іграх, Другій чверті.

Критик Film Speak Гріффін Шиллер описав фільм як "протверезну, але потужну історію про нищівні втрати і необхідну ціну повстання заради сходу сонця, якого ми можемо ніколи не побачити".

"Як і книга, фільм кидає виклик нашому власному неявному підпорядкуванню та прийняттю умов, на які ми ніколи не погоджувалися, коли удача НА вашому боці", - написав він у X.

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Юлія Шрамко

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