Новий фільм з франшизи "Голодних ігор" оцінили як найкращий

Фільм "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) названо "найкращим на сьогодні" у серії за результатами захоплених перших відгуків. Прем'єра приквела у кінотеатрах запланована на 20 листопада. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

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Перші глядачі високо оцінили приквел як "майже ідеальний" та "одмінно найкращий" фільм франшизи.

Заснований на романі Сюзанни Коллінз 2025 року, фільм "Світанок перед жнивами" розповідає про 16-річного Геймітча Абернаті (Зада) з Дистрикту 12, якого обирають для участі у 50-х Голодних іграх, Другій чверті.

Критик Film Speak Гріффін Шиллер описав фільм як "протверезну, але потужну історію про нищівні втрати і необхідну ціну повстання заради сходу сонця, якого ми можемо ніколи не побачити".

"Як і книга, фільм кидає виклик нашому власному неявному підпорядкуванню та прийняттю умов, на які ми ніколи не погоджувалися, коли удача НА вашому боці", - написав він у X.

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