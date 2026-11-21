Украинские банки в III квартале 2026 года заработали 25,6 млрд грн чистой прибыли, что на 35,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля проблемных кредитов сократилась до самого низкого уровня за последние 17 лет. Об этом сообщает Национальный банк Украины в обзоре банковского сектора за ноябрь 2026 года, пишет УНН.

Детали

По сравнению с предыдущим кварталом прибыль банков уменьшилась на 8,7%. На финансовые результаты повлияли сокращение операционных доходов, убытки от переоценки государственных облигаций, увеличение резервов под кредитные риски и 50%-ный налог на прибыль.

Несмотря на это, банковский сектор остался прибыльным. Чистая процентная маржа выросла с 7,8% до 8%, а процентные доходы за квартал увеличились на 4,8%.

В то же время 10 небольших банков завершили квартал с совокупными убытками в размере 300 млн грн.

Проблемных кредитов стало меньше всего за 17 лет

Доля неработающих кредитов сократилась на 1 процентный пункт — до 11,5%. В последний раз такой низкий показатель фиксировали в 2009 году.

Среди кредитов бизнесу доля проблемных займов снизилась до 13,7%, а среди кредитов населению — до 9,6%.

В то же время в НБУ предупреждают, что сохранение 50%-ного налога на прибыль может ограничить возможности банков увеличивать капитал и кредитовать украинскую экономику.

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