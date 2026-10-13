У Луцьку уламки реактивного "шахеда" впали на розважальний центр "Адреналін Сіті", спалахнула пожежа

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Ворог атакував Луцьк реактивним "шахедом", уламки впали на територію розважального центру "Адреналін Сіті". Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, передає УНН.

Ворог спрямував на область реактивний "шахед". Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру "Адреналін Сіті" у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати - повідомив Романюк.

За словами голови Волинської ОВА, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих.

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