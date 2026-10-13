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У Луцьку уламки реактивного "шахеда" впали на розважальний центр "Адреналін Сіті", спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Уламки збитого реактивного "шахеда" впали на "Адреналін Сіті" в Луцьку та спричинили загоряння даху. Постраждалих немає.

У Луцьку уламки реактивного "шахеда" впали на розважальний центр "Адреналін Сіті", спалахнула пожежа
Фото ілюстративне

Ворог атакував Луцьк реактивним "шахедом", уламки впали на територію розважального центру "Адреналін Сіті". Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, передає УНН.

Ворог спрямував на область реактивний "шахед". Внаслідок його ураження в повітрі уламки впали на територію розважального центру "Адреналін Сіті" у Луцьку. Виникло загоряння даху приміщення розважального центру. Силами управління ДСНС пожежу вже вдалося локалізувати 

- повідомив Романюк. 

За словами голови Волинської ОВА, ніхто з людей не постраждав - немає загиблих чи травмованих.

Біля Львова упав підбитий ворожий безпілотник, є постраждалі13.10.26, 16:38 • 2894 перегляди

Антоніна Туманова

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