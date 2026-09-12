Удар по підприємству в Кривому Розі: загинула людина, двоє поранені

Ворог у ніч на суботу, 12 вересня, завдав удару по промисловому підприємству у Кривому Розі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє дістали поранень.

Також Ганжа розповів, що ворог атакував обласний центр - місто Дніпро.

Спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Попередньо, минулося без постраждалих - констатував начальник Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, російські війська здійснили удар по Дніпру. Вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках поруч. Через атаку постраждало 12 людей.

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