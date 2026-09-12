Удар по предприятию в Кривом Роге: погиб человек, двое ранены
Киев • УНН
Ночью 12 сентября враг ударил по промышленному предприятию в Кривом Роге: один человек погиб, двое ранены. В Днепре вспыхнул пожар, пострадавших нет.
Враг в ночь на субботу, 12 сентября, нанес удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения.
Также Ганжа рассказал, что враг атаковал областной центр — город Днепр.
Вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Предварительно, обошлось без пострадавших
Напомним
В пятницу, 11 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. Взрывная волна выбила окна в расположенных рядом жилых домах. В результате атаки пострадали 12 человек.
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