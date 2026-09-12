Удар по предприятию в Кривом Роге: погиб человек, двое ранены

Враг в ночь на субботу, 12 сентября, нанес удар по промышленному предприятию в Кривом Роге. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Детали

По его словам, в результате удара один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также Ганжа рассказал, что враг атаковал областной центр — город Днепр.

Вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Предварительно, обошлось без пострадавших — констатировал начальник Днепропетровской ОВА.

Напомним

В пятницу, 11 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. Взрывная волна выбила окна в расположенных рядом жилых домах. В результате атаки пострадали 12 человек.

рф атаковала в Днепре американское предприятие "Олейна", которое недавно посетил сенатор Блюменталь