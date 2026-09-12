Непалець розповів, як 9 днів виживав, заблокований у темному тунелі без їжі після руйнівної повені
Київ • УНН
Санджай Сах провів 9 днів у зруйнованому тунелі, п’ючи паводкову воду. Його врятували на 10-й день разом із тяжко травмованим колегою.
30-річний Санджай Сах провів 9 днів у темному тунелі гідроелектростанції в Непалі після руйнівної повені та зсувів, виживаючи без їжі та п'ючи паводкову воду і воду, що просочувалася зі скелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Саха врятували лише на 10-й день. Після виписки з лікарні він розповів, що в перші дні майже постійно тримав очі заплющеними, боячись поранити їх уламками в повній темряві.
За його словами, тунель після повені повністю змінився: обладнання змило, стіни частково обвалилися, всюди лежали уламки, а підлога була вкрита ямами та завалами. Через це знання об'єкта, де він працював механіком понад 3 роки, майже не допомагало.
Втратив відчуття часу і чекав на порятунок
Сах спочатку намагався рухатися тунелем, однак згодом вирішив залишитися у місці, яке вважав найбезпечнішим. Саме там його пізніше й знайшли рятувальники.
Я повністю втратив відчуття часу і відчував себе так, ніби жив в іншому світі. Я думав, що минуло лише 2 або 3 дні
Чоловік зізнався, що сили йому давали думки про дружину, 2-річну доньку та молитви. За 10-12 годин до порятунку він почав чути роботу екскаваторів і людей зовні, що дало йому надію.
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Разом із Сахом у тунелі опинився 45-річний Кабір Махарджан. Їх розділила вода, однак Махарджана також вдалося врятувати, хоча він отримав тяжчі травми.
За даними Reuters, після обвалу гімалайського льодовика та спричинених ним повеней і зсувів у Непалі та китайському Тибеті загинули щонайменше 1300 людей, ще понад 5300 вважаються зниклими безвісти.
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