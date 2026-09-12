Непалець розповів, як 9 днів виживав, заблокований у темному тунелі без їжі після руйнівної повені

30-річний Санджай Сах провів 9 днів у темному тунелі гідроелектростанції в Непалі після руйнівної повені та зсувів, виживаючи без їжі та п'ючи паводкову воду і воду, що просочувалася зі скелі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Саха врятували лише на 10-й день. Після виписки з лікарні він розповів, що в перші дні майже постійно тримав очі заплющеними, боячись поранити їх уламками в повній темряві.

За його словами, тунель після повені повністю змінився: обладнання змило, стіни частково обвалилися, всюди лежали уламки, а підлога була вкрита ямами та завалами. Через це знання об'єкта, де він працював механіком понад 3 роки, майже не допомагало.

Сах спочатку намагався рухатися тунелем, однак згодом вирішив залишитися у місці, яке вважав найбезпечнішим. Саме там його пізніше й знайшли рятувальники.

Я повністю втратив відчуття часу і відчував себе так, ніби жив в іншому світі. Я думав, що минуло лише 2 або 3 дні