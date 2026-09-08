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У Непалі шукають десятки людей у тунелях гідроелектростанцій після масштабної повені

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Після повені в Непалі рятувальники зосередилися на трьох тунелях гідроелектростанцій. Там можуть перебувати близько 121 зниклого працівника.

У Непалі шукають десятки людей у тунелях гідроелектростанцій після масштабної повені

Рятувальники в Непалі зосередили пошуки на трьох тунелях гідроелектростанцій, де можуть залишатися десятки працівників. Після руйнівної повені 26 серпня в Непалі та Тибеті тисячі людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Непальська рятувальна служба зосередилася на робітниках, які потрапили в пастку трьох тунелів

 - пише видання.

За даними влади Непалу, пошукові команди зосередилися на тунелях гідроелектростанцій Чіліме, Верхня Трішулі 3A та 3B. Людей могли заблокувати всередині після того, як 26 серпня льодовик обвалився в річку на кордоні Непалу та Китаю. Потік води та уламків поховав входи до тунелів щонайменше 11 гідроелектростанцій під уламками та брудом і відрізавши доступ тим, хто опинився всередині.

Наша пошукова операція зосереджена на пошуку тих, хто вижив, зокрема в тунелях. Ми більше зосереджені на гідроелектростанції Чіліме, де, на нашу думку, люди опинилися в пастці, оскільки там була їдальня, житловий будинок та домовленості про харчування

 - сказав голова управління з питань стихійних лих країни Дхарма Радж Упреті.

За його словами, до тунелів подають кисень через спеціальні труби, а також рятувальники доставили нове обладнання, необхідне для розчищення проходів.

За оцінкою військових рятувальників, близько 121 людини з приблизно 900 зниклих безвісти під час подій на гідроелектростанціях могли опинитися саме в тунелях, тоді як інші, можливо, працювали в інших місцях на електростанціях, але не всередині величезної мережі тунелів.

Останніми днями пошукові групи врятували чотирьох людей, зокрема громадянина Китаю, якого витягли з тунелю в суботу. Інші - двоє працівників гідроелектростанції, яких врятували з іншого тунелю в п’ятницю, та непалка, яку витягли з її засипаного будинку у суботу. Щонайменше 1399 людей загинули внаслідок зсуву, а понад 5400 вважаються зниклими безвісти в Непалі та Тибеті. Станом на суботу, 43 особи загинули на китайському боці, а 519 зниклих безвісти там вважаються

- пише видання.

Також, за даними видання, жодне з тіл, знайдених у Тибеті, не належало іноземним громадянам.

Нагадаємо

Після руйнівної повені в Непалі рятувальники через десять днів знайшли живою літню жінку, яку родина вже вважала загиблою. 73-річна Чандіка Кумарі Шрестха вижила під завалами власного чотириповерхового будинку. Катастрофа забрала понад 1300 життів, близько 5000 людей зникли.

Алла Кіосак

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