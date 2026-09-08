В Непале ищут десятки людей в туннелях гидроэлектростанций после масштабного наводнения

Спасатели в Непале сосредоточили поиски на трёх туннелях гидроэлектростанций, где могут оставаться десятки работников. После разрушительного наводнения 26 августа в Непале и Тибете тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters, передаёт УНН.

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Непальская спасательная служба сосредоточилась на рабочих, оказавшихся в ловушке в трёх туннелях - пишет издание.

По данным властей Непала, поисковые команды сосредоточились на туннелях гидроэлектростанций Чилиме, Верхняя Тришули 3A и 3B. Люди могли оказаться заблокированными внутри после того, как 26 августа ледник обрушился в реку на границе Непала и Китая. Поток воды и обломков похоронил входы в туннели по меньшей мере 11 гидроэлектростанций под обломками и грязью, отрезав доступ тем, кто оказался внутри.

Наша поисковая операция сосредоточена на поиске выживших, в частности в туннелях. Мы больше сосредоточены на гидроэлектростанции Чилиме, где, по нашему мнению, люди оказались в ловушке, поскольку там были столовая, жилой дом и договорённости о питании - сказал глава управления по вопросам стихийных бедствий страны Дхарма Радж Упрети.

По его словам, в туннели подают кислород через специальные трубы, а также спасатели доставили новое оборудование, необходимое для расчистки проходов.

По оценке военных спасателей, около 121 человека из примерно 900 пропавших без вести во время событий на гидроэлектростанциях могли оказаться именно в туннелях, тогда как другие, возможно, работали в других местах на электростанциях, но не внутри огромной сети туннелей.

В последние дни поисковые группы спасли четырёх человек, в частности гражданина Китая, которого извлекли из туннеля в субботу. Другие — двое работников гидроэлектростанции, которых спасли из другого туннеля в пятницу, и непалку, которую извлекли из её засыпанного дома в субботу. По меньшей мере 1399 человек погибли в результате оползня, а более 5400 считаются пропавшими без вести в Непале и Тибете. По состоянию на субботу 43 человека погибли на китайской стороне, а 519 пропавших без вести там считаются - пишет издание.

Также, по данным издания, ни одно из тел, найденных в Тибете, не принадлежало иностранным гражданам.

Напомним

После разрушительного наводнения в Непале спасатели через десять дней нашли живой пожилую женщину, которую семья уже считала погибшей. 73-летняя Чандика Кумари Шрестха выжила под завалами собственного четырёхэтажного дома. Катастрофа унесла более 1300 жизней, около 5000 человек пропали без вести.