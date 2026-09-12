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Непалец рассказал, как 9 дней выживал, заблокированный в тёмном туннеле без еды после разрушительного наводнения

Киев • УНН

 • 1110 просмотра

Санджай Сах провёл 9 дней в разрушенном туннеле, выпивая паводковую воду. Его спасли на 10-й день вместе с тяжело травмированным коллегой.

Непалец рассказал, как 9 дней выживал, заблокированный в тёмном туннеле без еды после разрушительного наводнения

30-летний Санджай Сах провел 9 дней в темном туннеле гидроэлектростанции в Непале после разрушительного наводнения и оползней, выживая без еды и выпивая паводковую воду и воду, просачивавшуюся из скалы. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Саха спасли лишь на 10-й день. После выписки из больницы он рассказал, что в первые дни почти постоянно держал глаза закрытыми, опасаясь повредить их обломками в полной темноте.

По его словам, туннель после наводнения полностью изменился: оборудование смыло, стены частично обрушились, повсюду лежали обломки, а пол был покрыт ямами и завалами. Поэтому знание объекта, где он работал механиком более 3 лет, почти не помогало.

Потерял ощущение времени и ждал спасения

Сах сначала пытался двигаться по туннелю, однако позже решил остаться в месте, которое считал самым безопасным. Именно там его позже и нашли спасатели.

Я полностью потерял ощущение времени и чувствовал себя так, будто жил в другом мире. Я думал, что прошло всего 2 или 3 дня

– рассказал он.

Мужчина признался, что силы ему давали мысли о жене, 2-летней дочери и молитвы. За 10–12 часов до спасения он начал слышать работу экскаваторов и людей снаружи, что дало ему надежду.

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Вместе с Сахом в туннеле оказался 45-летний Кабир Махарджан. Их разделила вода, однако Махарджана также удалось спасти, хотя он получил более тяжелые травмы.

По данным Reuters, после обрушения гималайского ледника и вызванных им наводнений и оползней в Непале и китайском Тибете погибли по меньшей мере 1300 человек, еще более 5300 считаются пропавшими без вести.

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Степан Гафтко

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