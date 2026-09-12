Португалія хоче купувати за гроші ЄС кіз для боротьби з лісовими пожежами
Київ • УНН
Португалія пропонує фінансувати випас кіз, овець і корів у пожежонебезпечних районах. Кошти хочуть спрямувати з торгівлі викидами ЄС.
Португалія пропонує Євросоюзу фінансувати випас кіз, овець та корів у районах із високим ризиком лісових пожеж, щоб тварини знищували легкозаймисті чагарники. Про це заявив міністр сільського господарства країни Жозе Мануел Фернандеш, повідомляє Politico, пише УНН.
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Португалія вже використовує для таких програм власні кошти. Подібні проєкти діють і в окремих регіонах Іспанії.
Ми використовуємо наші національні кошти, але це робота, яку ми робимо для всього Європейського Союзу
За його словами, випас тварин допомагає очищати території від рослинності, яка може сприяти поширенню вогню, а запобігання масштабним пожежам також дозволяє скорочувати викиди вуглецю.
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Португальський міністр пропонує спрямувати на такі програми частину коштів від Системи торгівлі викидами ЄС. Ініціатива обговорюється на тлі переговорів щодо майбутнього довгострокового бюджету Євросоюзу та дискусій про фінансування сільського господарства в умовах дедалі частіших посух і пожеж.
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