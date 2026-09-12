Португалія хоче купувати за гроші ЄС кіз для боротьби з лісовими пожежами

Португалія пропонує Євросоюзу фінансувати випас кіз, овець та корів у районах із високим ризиком лісових пожеж, щоб тварини знищували легкозаймисті чагарники. Про це заявив міністр сільського господарства країни Жозе Мануел Фернандеш, повідомляє Politico, пише УНН.

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Португалія вже використовує для таких програм власні кошти. Подібні проєкти діють і в окремих регіонах Іспанії.

Ми використовуємо наші національні кошти, але це робота, яку ми робимо для всього Європейського Союзу – заявив Фернандеш.

За його словами, випас тварин допомагає очищати території від рослинності, яка може сприяти поширенню вогню, а запобігання масштабним пожежам також дозволяє скорочувати викиди вуглецю.

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Португальський міністр пропонує спрямувати на такі програми частину коштів від Системи торгівлі викидами ЄС. Ініціатива обговорюється на тлі переговорів щодо майбутнього довгострокового бюджету Євросоюзу та дискусій про фінансування сільського господарства в умовах дедалі частіших посух і пожеж.

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