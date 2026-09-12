Португалия хочет покупать на деньги ЕС коз для борьбы с лесными пожарами
Киев • УНН
Португалия предлагает финансировать выпас коз, овец и коров в пожароопасных районах. Средства хотят направить от торговли выбросами ЕС.
Португалия предлагает Евросоюзу финансировать выпас коз, овец и коров в районах с высоким риском лесных пожаров, чтобы животные уничтожали легковоспламеняющиеся кустарники. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Жозе Мануэл Фернандеш, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Португалия уже использует для таких программ собственные средства. Подобные проекты действуют и в отдельных регионах Испании.
Мы используем наши национальные средства, но это работа, которую мы делаем для всего Европейского союза
По его словам, выпас животных помогает очищать территории от растительности, которая может способствовать распространению огня, а предотвращение масштабных пожаров также позволяет сокращать выбросы углерода.
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Португальский министр предлагает направить на такие программы часть средств от Системы торговли выбросами ЕС. Инициатива обсуждается на фоне переговоров о будущем долгосрочном бюджете Евросоюза и дискуссий о финансировании сельского хозяйства в условиях всё более частых засух и пожаров.
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