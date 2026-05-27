Эрдоган стремится встретиться с Трампом во время ЧМ по футболу для обсуждения НАТО — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

Турецкий лидер планирует переговоры с Трампом во время футбольного матча в Лос-Анджелесе. Обсуждение будет касаться роли стран в Альянсе и обороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается организовать встречу с президентом Дональдом Трампом примерно во время футбольного матча ЧМ между Турцией и США в Лос-Анджелесе в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, пишет УНН.

Детали

Их потенциальная встреча может состояться менее чем за две недели до того, как Турция должна принять саммит НАТО в Анкаре на фоне растущих признаков того, что Вашингтон планирует уменьшить свою роль в поддержке военного альянса в Европе.

Эрдоган планирует посетить матч группы D на стадионе SoFi 25 июня, сообщили те же источники, пожелавшие остаться анонимными, поскольку переговоры являются частными.

Встреча с Трампом могла бы позволить лидерам обсудить двусторонние и региональные отношения, а также роль их стран в будущем Североатлантического альянса накануне саммита 7–8 июля, отметили они. Место и время еще не определены. В последний раз два лидера встречались в Белом доме в сентябре.

Офис Эрдогана отказался от комментариев. Белый дом также не ответил на запрос о комментарии.

Украина и Турция договорились о развитии оборонных проектов и обсудили мирные инициативы17.04.26, 23:38 • 7186 просмотров

Турция, имеющая вторую по численности армию в НАТО после США, стремится играть большую роль сдерживания на юго-восточном фланге альянса, одновременно ища более тесного сотрудничества с союзниками в развитии оборонной промышленности и оказывая критически важную логистическую поддержку, отметили источники.

Страна предложила построить трубопровод стоимостью 1,2 млрд долларов (1 млрд евро) для военного использования, чтобы помочь обеспечить энергетические потребности союзников на восточном фланге НАТО в Европе.

Анкара стремится усилить военные связи с европейскими союзниками, надеясь увеличить экспорт оборонной продукции — от боевых дронов до бронетехники, отметили источники, на фоне того как США призывают Европу взять на себя основную ответственность за собственную оборону в рамках так называемой "НАТО 3.0".

В обмен Турция ожидает, что союзники по НАТО согласятся на беспрепятственное сотрудничество в оборонной промышленности и продажу боевых самолетов и систем противоракетной обороны, добавили они.

Эрдоган заявил, что Европа "неполная" без Турции09.05.26, 20:00 • 10638 просмотров

