рф уронила почти 160 авиабомб на свою и оккупированную территорию Украины – СМИ

россия уронила 159 авиабомб ФАБ на свою и оккупированную территорию Украины за 2024 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на телеграм-канал ASTRA.

Сообщается, что из-за падения 250-килограммовой авиабомбы в селе белгородской области рф эвакуировали 100 человек. Еще 2 ФАБ упали в этот же день в регионе, никто не пострадал.

Как выяснила ASTRA, из-за "нештатного схода" ФАБ-250 с российского самолета в селе казацкое яковлевского городского округа 26 ноября эвакуировали жителей нескольких улиц, всего — около 100 человек. Как сообщили ASTRA источники в экстренных службах региона, авиабомба упала рядом с жилым домом на улице Новая. Бомба не взорвалась, поэтому никто не пострадал. Сейчас ФАБ уже изъяли, жители вернулись в свои дома.

Еще одну авиабомбу нашли в этот же день в нескольких километрах от села никольское белгородского района. Еще одну ФАБ 26 ноября уронили в хуторе быстрый. В обоих случаях пострадавших и повреждений нет.

Таким образом, стало известно о как минимум 159 случаях падения авиабомб ФАБ в россии и на оккупированных россией территориях Украины за 2024 год.

19 ноября, как сообщала ASTRA, российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области. Авиабомба УМПБ "нештатно сошла" на школу в селе быковка в яковлевском городском округе. По данным источников, бомба пробила крышу. Эвакуации из "Быковской СОШ" не было. На место прибыли сотрудники полиции и территориальной обороны.

Как ранее рассказывала ASTRA, для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории рф. Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины. 4 мая российский самолет сбросил на белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.

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