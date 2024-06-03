ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 10:31  •  1789 просмотра

Read in English

За последние три дня российские военные самолеты случайно сбросили три фугасные авиабомбы в Белгородской области России, сообщений о пострадавших не поступало.

За последние трое суток российская военные авиация случайно "сбросила" в Белгородской области рф еще три фугасные авиационные бомбы. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает УНН.

Детали 

Так, 31 мая в поле в Шебекинском городском округе было найдено ФАБ-250.

На следующий  день, ФАБ-500 нашли рядом с жилым домом на улице Совхозная в Шебекино. Впоследствии опять же 1 июня в поле в Шебекинском городском округе нашли еще одну ФАБ-250.

По предварительной информации, во всех трех случаях никто не пострадал.

Таким образом, как минимум 81 раз российские ВКС случайно бомбардировали Белгородскую область и оккупированные территории за последние 100 дней

- пишет ASTRA.

Напомним

Представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что враг стал чаще проводить комбинированные атаки по Украине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
polshaПольша
Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  7493 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  26491 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  33474 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  78624 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  106603 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110083 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172249 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163129 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162139 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  149001 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Новости по теме
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

  •  1789 просмотра
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

  •  2665 просмотра
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

  •  3388 просмотра
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

  •  5490 просмотра
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  25069 просмотра
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

  •  6906 просмотра
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

  •  6487 просмотра
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

  •  10469 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

  •  6522 просмотра
Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

  •  7495 просмотра

Популярные

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  68596 просмотра
Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

Громкий скандал с фальсификатом подсолнечного масла - при чем здесь группа компаний "Олсидз"

  •  106198 просмотра
Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

Поселка ЕС в Украине провела первую встречу с чиновниками

  •  104787 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

На фронте произошло 60 боевых столкновений, самая тяжелая ситуация на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

  •  106072 просмотра
FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

FT: Путин на встрече с Си говорил о "Силе Сибири-2", саммите по Украине и банках

  •  106672 просмотра

Публикации

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
Эксклюзив

  •  26491 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

  •  39858 просмотра
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
Эксклюзив

  •  78624 просмотра
"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

"Олсидз" не впервые плюет на правила цивилизованного бизнеса - пытались вывезти чужое масло на свой терминал

  •  60205 просмотра
НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

  •  68596 просмотра

российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

За последние три дня российские военные самолеты случайно сбросили три фугасные авиабомбы в Белгородской области России, сообщений о пострадавших не поступало.

Новости Мира •   •  1789 просмотра
российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

Окончательный вариант нового украинского правописания может быть обнародован в конце этого года после доработки.

Общество •   •  2665 просмотра
Окончательный вариант нового правописания может быть обнародован в конце года - Институт украинского языка

россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне обстреляли село в Херсонской области, повредив школу и разрушив жилой дом, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  3388 просмотра
россияне утром обстреляли школу и уничтожили дом в Томиной балке на Херсонщине: есть пострадавший

Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Зеленский примет участие в саммите G7, где ключевыми темами станут увеличение оборонной поддержки, создание коалиции истребителей и ускорение поставок F-16 и систем ПВО.

Война •   •  5490 просмотра
Никофоров подтвердил участие Зеленского в саммите G7: о чем будут говорить

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

С 2022 года Conflict Armament Research (CAR) опубликовала тринадцать публичных отчетов, в которых излагаются исследования различных видов вооружений, которые использовались Россией на территории Украины, в частности, российские, иранские и северокорейские системы вооружения.

публикации •   •  25069 просмотра
Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

20-летняя сотрудница полиции из Ровно фотографировалась на пирсе в память о пребывании в Одессе. Первая волна сбила ее с ног, а вторая – смыла в море. К поискам пропавшей привлечены водолазы ГСЧС.

Криминал и ЧП •   •  6906 просмотра
В Одессе 20-летнюю полицейскую смыло волной в море, ее тело ищут водолазы

Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

Экспорт сельскохозяйственной продукции автомобильным транспортом значительно сократился из-за проблем с логистикой и нехватки водителей, вызванных мобилизацией, в то время как экспорт через Черное море, Дунай и железнодорожным транспортом улучшился.

Экономика •   •  6487 просмотра
Экспорт агропродукции автодорогами значительно уменьшился, потому что мобилизация стала причиной нехватки водителей - нардеп

В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

В оккупированном Донецке военнослужащий "днр" открыл стрельбу во дворе жилого дома, убив двух мирных жителей и ранив еще двух, после чего был задержан.

Война •   •  10469 просмотра
В оккупированном Донецке военнослужащий открыл стрельбу во дворе жилого дома: есть погибшие и раненые

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны.

Новости Бизнеса •   •  6522 просмотра
Благотворительный сбор "На щастя" - для пребывания в безопасности детей, спасенных от войны

Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде

Украинки Иванна Бурба, Амелия Волынская, Александра Корецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лимар, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко завоевали золото в спортивном плавании на третьем этапе Кубка мира в канадском Маркхэме.

спорт •   •  7495 просмотра
Сборная Украины завоевала "золото" Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде