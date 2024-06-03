российская авиация сбросила еще три авиабомбы на белгородскую область - СМИ

За последние трое суток российская военные авиация случайно "сбросила" в Белгородской области рф еще три фугасные авиационные бомбы. Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Так, 31 мая в поле в Шебекинском городском округе было найдено ФАБ-250.

На следующий день, ФАБ-500 нашли рядом с жилым домом на улице Совхозная в Шебекино. Впоследствии опять же 1 июня в поле в Шебекинском городском округе нашли еще одну ФАБ-250.

По предварительной информации, во всех трех случаях никто не пострадал.

Таким образом, как минимум 81 раз российские ВКС случайно бомбардировали Белгородскую область и оккупированные территории за последние 100 дней - пишет ASTRA.

Напомним

Представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что враг стал чаще проводить комбинированные атаки по Украине.