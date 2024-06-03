російська авіація скинула ще три ФАБи на бєлгородську область - ЗМІ
Київ • УНН
За останні три дні російські військові літаки випадково скинули три фугасні авіабомби в Бєлгородській області Росії, повідомлень про постраждалих не надходило.
За останні три доби російська військові авіація випадково "скинула" у бєлгородській області рф ще три фугасні авіаційні бомби. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, передає УНН.
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Так, 31 травня у полі у Шебекінському міському окрузі було знайдено ФАБ-250.
Наступного дня, ФАБ-500 знайшли поряд із житловим будинком на вулиці Радгоспна у Шебекіному. Згодом знову ж таки 1 червня у полі у Шебекінському міському окрузі знайшли ще одну ФАБ-250.
За попередньою інформацією, у всіх трьох випадках ніхто не постраждав.
Таким чином, як мінімум 81 раз російські ВКС випадково бомбардували Білгородську область та окуповані території за останні 100 днів
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