Ворог останніми днями вдався частіше проводити комбіновані атаки – Євлаш
Київ • УНН
На поточному етапі війни російські окупанти проводять комбіновані атаки на енергетичну і критично важливу інфраструктуру України з використанням безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет і керованих снарядів.
російські окупанти останніми днями вдалися частіше проводити комбіновані атаки по Україні. Під ударами залишають енергетичні та критичні об'єкти інфраструктури. Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми бачимо, що ворог останніми днями вдався частіше проводити комбіновані атаки. Під ударами залишають енергетичні об'єкти, критичні об'єкти інфраструктури куди ворог рясно, не шкодує, "насипає" своїх ударних засобів, зокрема це безпілотні літальні апарати, крилаті та керовані ракети
Він зазначив, що цієї ночі ворог випустив 100 засобів повітряного нападу.
Як повідомлялося, Повітряні Сили України в ніч на 1 червня знищили 35 російських ракет та 46 дронів.
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