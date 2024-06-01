Враг в последние дни все чаще проводит комбинированные атаки - Евлаш

российские оккупанты в последние дни удались чаще проводить комбинированные атаки по Украине. Под ударами оставляют энергетические и критические объекты инфраструктуры. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы видим, что враг в последние дни удался чаще проводить комбинированные атаки. Под ударами оставляют энергетические объекты, критические объекты инфраструктуры куда враг обильно, не жалеет, "насыпает" своих ударных средств, в частности это беспилотные летательные аппараты, крылатые и управляемые ракеты - сказал Евлаш.

Он отметил, что этой ночью враг выпустил 100 средств воздушного нападения.

Как сообщалось, Воздушные Силы Украины в ночь на 1 июня уничтожили 35 российских ракет и 46 дронов.

Напомним

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что Киев и Мадрид договорились об усилении противовоздушной обороны Украины.

Зеленский о ночной массированной атаке: Украине нужны дополнительные Patriot и расширение поставок F-16