российский самолет уронил очередную бомбу на село в 6 км от белгорода

ukenru
Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 47989 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 64797 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 88760 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 112809 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 119504 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 158120 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 128276 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124218 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 147137 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
30 октября 2024, 08:31 • 108594 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

06:19 • 25014 просмотра
20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

20-я атака дронов на Киев в октябре: что повреждено и какие последствия

06:59 • 32808 просмотра
Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

08:07 • 65400 просмотра
Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

08:31 • 49189 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 31671 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 112797 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

30 октября 2024, 15:07 • 124549 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 158114 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 132384 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 147131 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

LV выпустили собачью будку за 66 тыс долларов

16:05 • 202 просмотра
"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

"Вот это лесюн": телеведущую Лесю Никитюк захейтили из-за "нескромного" видео с собакой

15:58 • 753 просмотра
Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

Велесова ночь: как украинцы празднуют свой мистический аналог Хэллоуина, традиции и суеверия

15:09 • 6201 просмотра
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 31671 просмотра
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

30 октября 2024, 16:02 • 101655 просмотра
Актуальное
российский самолет уронил очередную бомбу на село в 6 км от белгорода

российский самолет уронил очередную бомбу на село в 6 км от белгорода

Киев  •  УНН

15:56 • 1070 просмотра

Read in English

Вблизи села пушкарное в 6 км от белгорода нашли неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Очередной боеприпас внештатно сошел с российского самолета.

Очередную неразорванную российскую ФАБ нашли возле села в белгородском районе рф. Об этом написал телеграм-канал ASTRA, передает УНН.

Детали

Сообщается, что экстренные службы 28 октября обнаружили в поле ФАБ-500. Предположительно, боеприпас внештатно сошел с самолета и упал в 6 км от белгорода, возле села пушкарное.

Бомба не взорвалась, разрушений и пострадавших не было.

Напомним

В октябре аграрий в Запорожье обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет.

В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала26 сентября 2024, 06:04 • 16410 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
fab-500FAB-500