российский самолет уронил очередную бомбу на село в 6 км от белгорода
Киев • УНН
Вблизи села пушкарное в 6 км от белгорода нашли неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. Очередной боеприпас внештатно сошел с российского самолета.
Очередную неразорванную российскую ФАБ нашли возле села в белгородском районе рф. Об этом написал телеграм-канал ASTRA, передает УНН.
Детали
Сообщается, что экстренные службы 28 октября обнаружили в поле ФАБ-500. Предположительно, боеприпас внештатно сошел с самолета и упал в 6 км от белгорода, возле села пушкарное.
Бомба не взорвалась, разрушений и пострадавших не было.
Напомним
В октябре аграрий в Запорожье обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет.
В Сумах возле моста обнаружили российскую авиабомбу ФАБ-500, которая не сдетонировала26 сентября 2024, 06:04 • 16410 просмотров