Один судья вместо трех: Рада поддержала новые правила рассмотрения дел в ВАКС

Парламент разрешил судьям ВАКС единолично рассматривать дела о гражданской конфискации необоснованных активов и применении санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

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В среду, 11 ноября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 16043 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом». За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов.

Документ предусматривает переход от обязательного коллегиального к единоличному рассмотрению отдельных категорий дел в ВАКС. В частности, речь идет о делах о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства. В настоящее время такие производства рассматривает коллегия из трех судей. После принятия закона их сможет рассматривать один судья.

В то же время для отдельных категорий ответчиков, в частности высокопоставленных чиновников, сохранят возможность требовать коллегиального рассмотрения дела. Суд будет обязан уведомлять ответчика о таком праве в определении об открытии производства. Соответствующее ходатайство необходимо будет подать до назначения дела к рассмотрению по существу. Если процессуальный момент будет пропущен, ходатайство оставят без рассмотрения.

Кроме того, законопроект предлагает отменить обязательное коллегиальное рассмотрение административных дел о применении санкций в виде взыскания активов в доход государства. Такие дела также сможет рассматривать один судья ВАКС.

Почему предлагают изменения

В НАПК объясняют необходимость реформы ростом нагрузки на судей ВАКС и потребностью ускорить рассмотрение дел. По данным агентства, в первом полугодии 2026 года средняя продолжительность рассмотрения дел о гражданской конфискации составляла 118 дней, тогда как санкционных дел — 49 дней. Ожидается, что переход к единоличному рассмотрению позволит эффективнее распределять нагрузку между судьями и высвободить ресурсы для рассмотрения уголовных производств.

В НАПК также подчеркнули, что принятие законопроекта связано с выполнением Украиной обязательств в рамках программы Ukraine Facility. По информации агентства, реализация соответствующих изменений может способствовать привлечению 124 млн евро финансирования от Европейского союза. Законодательные изменения также соответствуют мерам Дорожной карты по вопросам верховенства права в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Контекст

Законопроект № 16043 зарегистрировали в Верховной Раде 4 сентября 2026 года. Его разработало НАПК, а субъектом законодательной инициативы выступил Кабинет министров Украины.

30 сентября парламентский Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал принять документ за основу.

В настоящее время законопроект поддержан только в первом чтении. Для вступления в силу он должен пройти второе чтение, быть принят в целом, подписан президентом Украины и официально обнародован.

Напомним

Еще в октябре 2026 года Верховная Рада Украины не включила законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом.