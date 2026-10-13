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Зміни у ЦПК щодо розгляду справ ВАКС - Рада не підтримала законопроєкт

Київ • УНН

 • 958 перегляди

За законопроєкт із пакета Ukraine Facility проголосували 204 депутати за необхідних 226. Документ стосувався прискорення розгляду справ ВАКС.

Зміни у ЦПК щодо розгляду справ ВАКС - Рада не підтримала законопроєкт

Верховна Рада України не включила законопроект про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у Telegram, передає УНН.

Деталі

Даний законопроект входить до пакета Ukraine Facility. "За" проголосувало 204 народних депутатів при потрібних 226.

Додатково

Згідно пояснювальної записки до законопроекту, його метою є забезпечення належної динаміки судового розгляду справ про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави та справ про застосування санкції, передбаченої пунктом 1 1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", які підсудні Вищому антикорупційному суду.

Крім того, проектом Закону передбачено внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) та Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) щодо розгляду цивільних та адміністративних справ, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Проект Закону відповідає цілям Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), якою передбачено боротьбу з корупцією (статті 14, 22 розділу ІІІ "Юстиція, свобода, безпека" Угоди про асоціацію). Крім того, реалізація положень проекту Закону сприятиме виконанню рекомендації № 3 Європейської Комісії щодо членства України в Європейському Союзі стосовно посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та ухвалених вироків. Проект Закону стосується прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, та не суперечить положенням статті 6 (Право на справедливий суд) Конвенції

- йдеться в тексті пояснювальної записки.

Нагадаємо

ЄС виділив 2,9 мільярда євро Україні у межах Ukraine Facility і наголосив на своєчасності реформ для подальших виплат.

Євген Устименко

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