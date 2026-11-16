Юрий Николов оказался одним из 199 дружественных Шабунину ФЛП, с помощью которых Центр противодействия коррупции оптимизирует налоги. С 2022 года Николов получил 5,3 млн грн, из которых не уплатил армии 0,9 млн грн. Об этом написал глава финансового комитета ВРУ, народный депутат Украины Даниил Гетманцев, передает УНН.

Николов – ФЛП Шабунина. Да, он предприниматель из дружественной предпринимательской двухсотни ЦПК, которая объединилась ради общего (бизнеса?) антикора. Николов с 2022 года получил за свое почасовое участие в патриотическом бескорыстном движении 5,3 млн грн, из которых патриот не уплатил армии 0,9 млн грн. Поэтому Юрия можно уверенно назвать любимым ФЛП Виталия

Он убежден, что именно это лежит в основе совместных долгих вечеров Николова и Шабунина.

Юрий Николов, который пафосно называет себя „журналистом" и „расследователем", в солидном возрасте все еще недодеятель. Но, как говорится, „стучите, и откроется", поэтому Юра надежды не теряет, коротая вечера в эфирах с уже знакомым нам Виталием Шабуниным, соревнуясь в патриотизме, прославлении вечной войны и бросании мусора в тех, кто до сих пор еще позволяет себе недостаточно пылко восхищаться антикоррупционерами